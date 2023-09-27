نشكركم على متابعتكم خبر مكتوم بن محمد: نحتفي بسيرة خير البشر ونستذكر القيم الإنسانية السامية التي أرساها في دعوته على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 02:53 مساءً - متابعة – نغم حسن بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، للشعوب العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف. وقال سموه عبر منصه إكس: “نحتفي بسيرة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم ونستذكر القيم الإنسانية السامية التي أرساها في دعوته، ونهنئ الشعوب العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، ونسأل الله أن يجعلها ذكرى مباركة تتجلى فيها معاني الخير والإخاء ونعزز عبرها مبادئ التسامح والسلام”.







