نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس تركمانستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 02:53 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى رئيس تركمانستان “سردار بيردي محمدوف”، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس “محمدوف”.



