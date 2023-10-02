نشكركم على متابعتكم خبر مجلة “الجندي” تحتفي بيوبيلها الذهبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

احتفت مجلة “الجندي” التابعة لوزارة الدفاع اليوم الأول من أكتوبر 2023 بمرور 50 عاماً على تأسيسها.

وبالتزامن مع صدور عددها رقم 597 لشهر أكتوبر 2023، أصدرت «الجندي» ملحقاً خاصاً للاحتفاء بيوبيلها الذهبي استعرض مسيرة النجاحات والإنجازات التي حققتها المجلة خلال 5 عقود من عمرها.

تأسست مجلة “الجندي” في عام 1973 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصدر العدد الأول منها في شهر أكتوبر من العام نفسه، بهدف تغطية أخبار ونشاطات وزارة الدفاع والقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تتناول المجلة في أعدادها الشهرية باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل العديد من القضايا والموضوعات الحيوية، وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وتفرد المجلة مساحات من صفحاتها لاستعراض آراء وتحليلات نخبة من الكتاب الإماراتيين والعرب للحديث عن مختلف القضايا والأمور التي تهم القراء.

وتعمل مجلة «الجندي» منذ تأسيسها، عبر نخبة من أبرز الكتاب والمتخصصين في المجال الدفاعي والأمني من مختلف أنحاء العالم، على نشر دراسات وبحوث وتقارير وملفات عسكرية متخصصة، تتناول بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية التي تهم المتابع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية والعالم.

ولتحقيق الأهداف وتلبية رغبات القراء والمتابعين، تخصص «الجندي» مساحات مهمة من صفحاتها لنشر تحقيقات ولقاءات صحفية مع شخصيات عسكرية ومدنية رفيعة المستوى ذاع صيتها على مستوى العالم.

ولإثراء المشهدين الثقافي والعلمي، تنشر مجلة «الجندي» عبر أبوابها المختلفة تقارير وموضوعات ثقافية واقتصادية وطبية ورياضية، وتصدر سنوياً ملاحق متعددة تواكب أهم الأحداث في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحرص المجلة بنسختها المطبوعة وموقعها الإلكتروني (Aljundi.ae) ومنصاتها الرقمية (aljundijournal@)، على رصد ومواكبة كل جديد في عالم الإعلام العسكري.

ومنذ تأسيسها أرست مجلة «الجندي» علاقات متينة وأبرمت شراكات تعاون استراتيجية مع عدد كبير من مصنعي ومنتجي القطاع العسكري محلياً وإقليمياً وعالمياً، من خلال مشاركاتها السنوية الدائمة في أهم المعارض العسكرية والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية، حيث تقوم بعمل تغطيات إعلامية شاملة تواكب الأحداث وتلبي احتياجات القراء والمتابعين بأساليب وتصميمات عصرية عبر المجلة الورقية والنشرات اليومية والموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي والوسائط المتعددة.



