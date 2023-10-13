نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 11:49 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (47) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية برئاسة عوض حاضر المهيري، وعضويّة كل من: حمد عبيد المنصوري نائباً للرئيس، ونجيـب محمد العوضي، وسيف عبيـد المنصـوري، وطارق محمد المهيـري، وحميد ربيـع السويدي، بالإضافة إلى المُدير التنفيذي للمـؤسسة.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.