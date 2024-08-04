نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 أغسطس 2024 01:52 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأحد الموافق في 4-8-2024.

وقال المركز في بيانه: “صحو إلى غام جزئياً ومغبر أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف على بعض المناطق”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وقد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، شمالية غربية – جنوبية شرقية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.