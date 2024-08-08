نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 8 أغسطس 2024 10:52 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 8-8-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية الغربية”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وقد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، جنوبية شرقية – شمالية شرقية، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.