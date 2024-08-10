نشكركم على متابعتكم خبر “الاتحاد للطيران” تعزز وجهتها إلى سنغافورة وتزيد رحلاتها إلى تايلاند على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 07:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم، عن بدء تشغيل طائرة A380 العملاقة إلى سنغافورة؛ ابتداءً من 1 فبراير 2025، فيما ستقوم بتعزيز رحلاتها إلى تايلاند لتصبح 41 رحلة أسبوعية؛ ابتداءً من 27 أكتوبر القادم؛ بـ 21 رحلة إلى بانكوك و20 رحلة إلى بوكيت، وذلك مقابل 35 رحلة حالياً؛ موزعة بين 18 رحلة إلى بانكوك و17 إلى بوكيت.

وبحسب “وام”، قالت الناقلة، في بيان صحفي، :” إن سنغافورة ستكون رابع مدينة كبرى تختبر تجربة طائرة A380، إلى جانب لندن ونيويورك، وباريس التي ستنطلق إليها الطائرة العملاقة في 1 نوفمبر”.

بدوره، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: “يسرّنا تشغيل طائرة A380 الشهيرة على طريق سنغافورة؛ أوائل العام المقبل. فهذه الطائرة تقدّم لمسافرين تجربة سفر استثنائية ورحلات ربط سلسة إلى وجهاتنا في الشرق الأوسط، أوروبا وأميركا الشمالية”.