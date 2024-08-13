عاجل – رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين هاجر الذهلي أميناً عاماً لـ”مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع”

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 11:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين معالي هاجر أحمد محمد الذهلي أميناً عاماً لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بدرجة وزير.

وبحسب “وام”، شغلت معاليها منصب الأمين العام لمجلس التعليم والموارد البشرية منذ عام 2023 كما شغلت عددا من المناصب الحكومية في مجال الاتصال الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، منها مدير مكتب الشؤون الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، والتخطيط الاستراتيجي والأداء الحكومي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

حصلت معاليها على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال عام 2019 وشهادة البكالوريوس في الاقتصاد والسياسة من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2010.