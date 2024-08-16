نشكركم على متابعتكم خبر “طرق دبي” تطلق الدليل المحدث للإعلانات الخارجية في الإمارة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 16 أغسطس 2024 12:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع بلدية دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة، الدليل المحدث للإعلانات الخارجية في الإمارة. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التطوير المستمر في الأنظمة والإجراءات الحكومية، بما يتماشى مع رؤية الحكومة الرشيدة وخطة دبي الحضرية 2040، ويعزز مكانة دبي كمركز عالمي للمال والأعمال ومنصة مثالية للإعلانات الخارجية.

وأوضحت الهيئة أن قطاع الإعلان الخارجي في دبي يشهد ازدهاراً بفضل قاعدته القوية والواعدة، مما يدفع الشركات والمستثمرين إلى الاستثمار في هذا المجال والتنافس على الترويج لمنتجاتهم. يعكس هذا النمو المكانة العالمية والبنية التحتية المتطورة للإمارة، بالإضافة إلى ثقة المعلنين بالعوائد التي يحققونها من الإعلانات الخارجية.

وقد أُعد الدليل المطور بجهود مشتركة من خبراء ومختصين من هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، إلى جانب مكتب استشاري عالمي متخصص في الإعلانات الخارجية والسلامة المرورية. وشملت التحسينات الجديدة تخطيط المواقع الإعلانية، ورفع معايير السلامة المرورية، وتحديث معايير المسافات بين لوحات الإعلانات والتقاطعات، وتوحيد العناصر التصميمية، وإدخال مناطق تجريبية، وتحسين إجراءات تشييد اللوحات الإعلانية ولافتات المحلات التجارية.

تضمن الدليل المحدث جوانب مبتكرة لم تُطبَق بعد في المدن الرائدة الأخرى، مما يحفظ لدبي ريادتها في هذا المجال. يشمل ذلك توحيد معايير التصميم والعناصر الجمالية والمناظر الطبيعية ذات الهوية الإقليمية. ويقدم الدليل أشكالاً هندسية وفنية متنوعة لمساعدة مشغلي الإعلانات على تطبيق الأفكار الإبداعية، كما يسهل على المفتشين مراقبة امتثال الشركات للقوانين المنظمة لسوق الإعلانات.

ومن بين التحديثات الجديدة، إدخال مناطق جديدة في دبي إلى قائمة المواقع المهيئة للإعلانات الخارجية، والتوسع في زيادة حصة الإعلانات الرقمية تماشياً مع تطلعات النمو المستقبلية لدبي. ويراعي الدليل توحيد الهوية وتوزيع مواقع اللوحات الإعلانية بشكل يحقق أفضل عوائد استثمارية.

يقدم الدليل أيضاً إرشادات للمعلنين لاستكشاف قدراتهم الإبداعية باستخدام وسائل إعلانية جديدة مثل الإعلانات المجسمة والطائرات بدون طيار والإضاءات الحديثة والليزر، مع مراعاة سلامة وأمن المشاة ومستخدمي الطريق.

يوفر الدليل تصنيفاً شاملاً لجميع أنواع الإعلانات الخارجية بناءً على نوع الإعلان وموقعه، مزوداً بالصور والمقاييس والأبعاد اللازمة للارتقاء بصناعة الإعلان الخارجي في دبي.

يمكن للراغبين في الاطلاع على الدليل المحدث زيارة الرابط الإلكتروني للهيئة: [دليل الإعلانات الخارجية](https://www.rta.ae/links/out-of-home-advertising.pdf).