كيف أقيس ضغطي بدون جهاز؟!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - مقدمة

يعتبر قياس ضغط الدم أحد الأمور الهامة لمتابعة الحالة الصحية العامة، حيث يمكن أن يكون الضغط غير المستقر إشارة إلى مشاكل صحية خطيرة. على الرغم من أن أجهزة قياس الضغط تعتبر الوسيلة الأكثر دقة وتفضيلاً لقياس الضغط، إلا أن البعض قد يجدون أنفسهم في وضع لا يتوفر فيه جهاز قياس. في هذه المقالة، سنتعرف على كيفية قياس ضغط الدم بدون جهاز باستخدام طرق بسيطة تعتمد على الإحساس الجسدي وبعض الحيل التقليدية.

طرق القياس بدون جهاز

إعادة النظر في الأعراض الجسمانية

قد تعطيك الأعراض الجسمانية بعض الأدلة على مستوى ضغط الدم لديك. ومن بين هذه الأعراض:

الصداع المستمر: قد يكون دلالة على ارتفاع ضغط الدم.

الدوار أو الدوخة: يمكن أن تشير إلى انخفاض ضغط الدم.

خفقان القلب السريع: يرتبط أحيانًا بارتفاع ضغط الدم.

استخدام تقنية التحسس بالنبض

يمكنك استخدام أسلوب بسيط من خلال متابعة نبضات القلب:

اجلس في مكان هادئ واسترخي قبل البدء.

ضع إصبعي السبابة والوسطى على الشريان عند المعصم أو الرقبة لتحسس النبض.

عد النبضات التي تشعر بها خلال دقيقة واحدة.

النسبة الطبيعية تتراوح بين 60-100 نبضة في الدقيقة في حالة الراحة. أي تغيير كبير يمكن أن يشير إلى تغير في ضغط الدم.

الحفاظ على ضغط دم صحي

حتى وإن تمكنت من تحديد مستوى ضغط دمك بشكل تقريبي، من المهم المحافظة على نظام حياة صحي للحفاظ على استقرار ضغط الدم. إليك بعض النصائح:

الحفاظ على نظام غذائي متوازن يتضمن الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين الدورة الدموية وتعزيز صحة القلب.

التحكم في التوتر من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا أو التأمل.

التوقف عن التدخين وتقليل تناول الكحول والكافيين.

خاتمة

بينما يمكن أن تساعدك الطرق المذكورة في المقالة على الحصول على فكرة عامة عن مدى استقرار ضغط دمك، إلا أن الاستعانة بمراقبة طبية دورية وأجهزة قياس دقيقة هو الأنسب للحفاظ على صحتك. إذا كنت تشعر بأعراض غير طبيعية أو مستمرة، من الأفضل استشارة طبيب مختص لتقديم النصائح اللازمة والتأكد من سلامة ضغط دمك وصحتك العامة.