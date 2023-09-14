العالم اليوم - مؤشر نيكي الياباني يحقق أعلى مكاسب يومية منذ أغسطس

انتم الان تتابعون خبر مؤشر نيكي الياباني يحقق أعلى مكاسب يومية منذ أغسطس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 12:22 مساءً - ارتفع مؤشر نيكي الياباني ليغلق قرب أعلى مستوى في أسبوع، الخميس، بعدما أظهرت بيانات أن التضخم الأميركي ما زال بطيئا، وعزز الاتجاه النزولي للتضخم التوقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر نيكي بنسبة 1.41 بالمئة إلى 33168.10 نقطة، ليبلغ أعلى مستوى عند الإغلاق منذ السادس من سبتمبر، ويحقق أعلى مكاسب يومية منذ 28 أغسطس، كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.13 بالمئة إلى 2405.57 نقطة.

وارتفع سهم "يونيكلو" المالكة لسلسلة متاجر "فاست ريتيلينج" بنسبة 2.96 بالمئة، ليكون الداعم الأكبر لارتفاع مؤشر نيكي.

وارتفع سهم "طوكيو إلكترون" المصنعة لمعدات صنع الرقائق الإلكترونية بنسبة 3.03 بالمئة، كما ارتفع سهم أدفانتست بنسبة 2.02 بالمئة.

وقفز سهم "توريكيزوكو هولدنجز" بنسبة 8.96 بالمئة، بعدما أصدرت الشركة المالكة لسلسلة مطاعم توقعات إيجابية للعام بأكمله.

وعلى النقيض، هوى سهم "إتش.آي.إس" بنسبة 7.17 بالمئة، على الرغم من أن شركة السياحة والسفر قلصت خسائرها.

وتكبدت الشركة صافي خسارة بلغ 38.06 مليون دولار في تسعة شهور حتى يوليو، مقارنة مع خسائر بلغت 225 مليون دولار قبل عام.