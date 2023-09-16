العالم اليوم - وصل فلاديفوستوك.. كيم جونغ أون يشيد بتفوق المقاتلات الروسية

انتم الان تتابعون خبر وصل فلاديفوستوك.. كيم جونغ أون يشيد بتفوق المقاتلات الروسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 سبتمبر 2023 07:20 صباحاً - وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم السبت، إلى فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، حيث كان في استقباله وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على زيارته مصنعا لإنتاج الطائرات الحربية الروسية.

ووصل كيم جونغ أون، الذي يزور روسيا منذ الثلاثاء في أول رحلة له إلى الخارج منذ بداية جائحة كوفيد، إلى مطار كنيفيتشي في فلاديفوستوك قادماً من كومسومولسك-نا- أموري، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الروسية "تاس".

وكان كيم جونغ أون أبدى إعجابه بالتطور السريع الذي تشهده تكنولوجيا الطيران الروسية متجاوزة التهديدات الخارجية المحتملة وذلك خلال زيارته لمصنع طائرات مقاتلة روسي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم السبت.

وتفقد كيم أمس الجمعة مصنع الطائرات المقاتلة الروسي في إطار زيارة تخشى واشنطن وحلفاؤها أن تعزز الجيش الروسي في أوكرانيا وتدعم برنامج بيونغ يانغ للصواريخ.

وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكيم المسائل العسكرية والحرب في أوكرانيا وتعميق التعاون عندما التقيا يوم الأربعاء.

جولة كيم شملت:

اللقاء بطياري الاختبار في ورشة تجميع جسم الطائرة المقاتلة.

استقل طائرة من طراز سو-57 للاستماع إلى شرح مفصل للمواصفات الفنية وأداء الطيران للطائرة المقاتلة من الجيل الخامس.

صعد على متن طائرة من إنتاج المصنع للتعرف على أدائها وشاهد الرحلة التجريبية لطائرة مقاتلة من طراز سو-35.

تفقد بمعية وشويغو حاملة الصواريخ "ميغ-31إي" وصواريخ كينجال الفرط صوتية.

أطلع خلال الزيارة على القاذفة الاستراتيجية الحاملة للصواريخ من طراز Tu-160، والقاذفة الاستراتيجية الحاملة للصواريخ من طراز Tu-95MS، والقاذفة بعيدة المدى الأسرع من الصوت من طراز Tu-22M3.

وقال الكرملين، أمس الجمعة، إن روسيا وكوريا الشمالية لم توقعا أي اتفاقيات بشأن المسائل العسكرية أو في أي مجالات أخرى خلال زيارة كيم لروسيا هذا الأسبوع.

وقالت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أمس الجمعة، إن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا يعد انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ.