العالم اليوم - تقرير يكشف أعداد مَن تجاوزت أعمارهم 100 عام في إنجلترا وويلز

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 10:19 مساءً - كشف تقرير رسمي بريطاني، الإثنين، عن وجود قرابة 14 ألف معمّر في إنجلترا وويلز، أي تفوق أعمارهم 100 عام.

وذكر التقرير الصادر عن المكتب الوطني البريطاني للإحصاء: هناك 13924معمرا في إنجلترا وويلز وفقا للإحصاء الذي تم في مارس 2021، وهو ما يشكل 0.2 في المئة من إجمالي عدد السكان.

بحسب التقرير، فقد زاد عدد المعمرين، إذ كان عددهم 11186 معمرا في عام 2011.

كان الإحصاء الذي نشر عام 1921، قد خلص إلى أن عدد المعمرين يبلغ 110 فقط.

حتى عام 2021، كان تعيش 11288 معمرة و2636 معمرا في إنجلترا وويلز، وهذا يمثل 23 معمرا ذكرا لكل 100 من المعمرات الإناث. كشف الإحصاء أن المعمرين عاشوا أكثر بكثير من المتوقع عند ولادتهم، فعلى سبيل المثال الطفل الذي ولد عام 1921، كان يتوقع أن يعيش لنحو 61 عاما، والطفلة تعيش لنحو 68 عاما.

تتراوح أعمار المعمرين في إنجلترا وويلز بين 100و 112 عاما، لكن 90 في المئة منهم بين 100و 103 أعوام.

جرى تحديد 95.8 في المئة من إجمالي المعمرين الذين يعيشون في إنجلترا وويلز بأنهم "بيض"، فيما توزعت النسب البقية على فئات الآسيويين، والآسيويين البريطانيين، والآسيويين الويلزيين، والسود، والسود البريطانيين، والكاريبيين، والأفارقة.

معظم المعمرين في إحصاء 2021، وبنسبة 91.8 في المئة ولدوا في المملكة المتحدة.

يعيش اثنان من بين خمسة معمرين بمفردهم، وواحد من بين كل خمسة يعيشون في منازل مع الآخرين.

يعاني سبعة من كل عشرة معمرين من إعاقة ما، لكن ربع المعمرين قالوا إنهم يتمتعون بصحة جيدة.

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