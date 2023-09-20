العالم اليوم - بايدن يلتقي نتنياهو في نيويورك: سنناقش "قضايا صعبة"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 07:28 مساءً - التقى الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة الأولى منذ إعادة انتخاب الأخير العام الماضي، وقال إنهما سيناقشان "قضايا صعبة" بما فيها "القيم الديموقراطية" و"التوازن بين السلطات".

وأضاف بايدن، الذي كان يتحدث في وجود الصحفيين بالغرفة في أثناء لقائه بنتنياهو، أنهما سيناقشان حل الدولتين.

وقال بايدن خلال حديثه: "سأناقش مع نتنياهو قضايا تشمل القيم الديمقراطية"، قبل أن يشير إلى أنه يأمل بلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن نهاية العام الجاري.

وأكد الرئيس الأميركي أن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل "قوي".

وأعرب بايدن خلال لقائه نتنياهو عن أمله في تسوية بعض الأمور بين البلدين.

ومن جهته، قال نتنياهو إن التزام إسرائيل بالديمقراطية أمر مؤكد.

وأشار نتنياهو لبايدن: "يمكننا التوصل لسلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية".