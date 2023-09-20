العالم اليوم - 200 قتيل ومئات الجرحى جراء المواجهات في قره باغ

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 10:22 مساءً - أعلن مسؤول انفصالي في إقليم ناغورني كراباخ، الأربعاء، أن العملية العسكرية التي شنّتها أذربيجان أدت الى مقتل 200 شخص على الأقل وإصابة مئات آخرين.

وقال أمين المظالم لشؤون حقوق الانسان في المنطقة غيغام ستيبانيان: "ثمة 200 قتيل على الأقل وأكثر من 400 جريح" جراء العملية التي بدأت الثلاثاء وانتهت الأربعاء بإبرام اتفاق لوقف النار بعد استسلام الانفصاليين.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن الأرمن في إقليم ناغورني كراباخ وافقوا على شروط أذربيجان بنزع سلاحهم لوقف العملية العسكرية.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن الانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ وافقوا على شروط وقف لإطلاق النار اقترحته قوات حفظ السلام الروسية بعد تعرضهم لسلسلة انتكاسات في أرض المعركة على يد جيش أذربيجان.

وبدأ مفعول وقف إطلاق الساعة التاسعة صباحا الأربعاء، على أن تعقد محادثات الخميس بشأن إعادة الدمج مع أذربيجان.

وفي وقت لاحق، أكدت الرئاسة الأذربيجانية إجراء مفاوضات الخميس بشأن إعادة دمج إقليم ناغورني كراباخ مع أذربيجان.

كذلك أكدت وزارة الدفاع في أذربيجان، الأربعاء، أنها توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قوات عرقية الأرمن في منطقة ناغورني كراباخ.

وقالت الوزارة إن قوات الأرمن في المنقطة الجبلية وافقت على "إلقاء أسلحتها والتخلي عن المواقع القتالية والمواقع العسكرية ونزع سلاحها بالكامل"، وإنه يجري تسليم جميع الأسلحة والمعدات الثقيلة إلى جيش أذربيجان.