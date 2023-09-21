الاحتلال يقتحم طوباس ونابلس

رام الله – العُمانية: اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينتي طوباس ونابلس، الواقعتين شمال الضفة الغربية، من جهة تياسير العسكرية وانتشرت في أكثر من منطقة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وأكدت وكالة الأنباء والمعلومات الرسمية الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت طوباس من جهة حاجز تياسير العسكري واعتقلت أحد الشباب الفلسطينيين من مدينة نابلس، موضحة أن أصوات إطلاق النار تسمع بين الحين والآخر.
وذكرت الوكالة أن قوات كبيرة أخرى من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، وانتشرت في محيط مقام يوسف وبلاطة البلد، لتأمين اقتحام المستوطنين للمقام، مشيرة إلى أن المواجهات اندلعت في المكان بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم.
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