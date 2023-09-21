الرئيس الأميركي يستقبل وزير الخارجية بنيويورك

نيويورك – العُمانية: استقبل فخامة جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في نيويورك خلال حفل الاستقبال الذي أقامه فخامته بمناسبة انعقاد الدورة الـ/78/ للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلال المقابلة نقل معاليه تحيّات حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم – حفظه الله ورعاه – إلى فخامة الرئيس جوزيف بايدن وتمنيات جلالته له وللشعب الأميركي الصديق بدوام النماء والازدهار، وللعلاقات بين البلدين المزيد من التقدم.
من جانبه حمّل فخامة الرئيس الأمريكي معالي السيد نقل تحيّاته إلى حضرة صاحب الجلالة السُّلطان المعظّم – حفظه الله ورعاه – وتقديره وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب العُماني ولعلاقات البلدين الصديقين بمزيد من الرقي والنماء.
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