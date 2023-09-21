نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق نار على مدخل السفارة الأمريكية في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض مدخل السفارة الأمريكية في بلدة عوكر شمال العاصمة اللبنانية بيروت إلى إطلاق نار، دون تسجيل إصابات.

وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية جايك نلسون: "في الـ 22:37 من مساء الأربعاء، أطلقت عيارات نارية قرب مدخل السفارة الأمريكية" في بلدة عوكر شمال العاصمة اللبنانية، وأوضح أنه "لم يؤد إلى سقوط جرحى"، وأن السفارة على "تواصل وثيق" مع الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وبدأ القضاء العسكري اللبناني تحقيقًا في الحادثة. وقال مصدر أمني، إن التحقيقات الأولية "تفيد بأن الجاني راقب المكان مسبقًا واختار التوقيت المناسب لإطلاق 15 رصاصة نحو السفارة، طال عدد منها بوابتها الحديدية، وأخرى الجدران الخرسانية".

وأضاف، أن "الجاني ترك خلفه حقيبة داخلها خزان رصاص لبندقية كلاشنيكوف" صادرتها الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وطوقت القوى الأمنية المكان، حسب المصدر الأمني، ولا تزال تعمل على تمشيط المنطقة وجمع كاميرات المراقبة منها.

وأعلن مسؤول قضائي،التعامل مع الحادثة "على أساس أنها جريمة خطيرة طالت سفارة دولة كبرى على الأراضي اللبنانية وعرضت أمن موظفيها للخطر".

وتشهد المنطقة المحيطة بمجمع السفارة الأمريكية إجراءات أمنية مشددة يتولاها بشكل أساسي الجيش اللبناني. وتشيد واشنطن حاليًا مجمعًا ضخمًا في المنطقة ذاتها لنقل السفارة إليه.

وتزامن إطلاق النار مع الذكرى الـ39 لتفجير بسيارة مفخخة مبنى للسفارة في عوكر في 1984، أدى إلى مقتل 11 شخصًا وإصابة العشرات، واتهمت واشنطن حزب الله اللبناني بالمسؤولية عنه.

وانتقلت السفارة إلى هذه البلدة في 1984 بعد تعرض مبناها السابق في عين المريسة في غرب بيروت لتفجير انتحاري ضخم بشاحنة مفخخة في 18 أبريل 1983، أدى لمقتل 63 شخصًا.

وتبنت الهجوم منظمة أكدت واشنطن أنها مرتبطة بحزب الله حليف إيران.