العالم اليوم - بهذا الموعد.. هولندا تعتزم إغلاق أكبر حقل للغاز في أوروبا

انتم الان تتابعون خبر بهذا الموعد.. هولندا تعتزم إغلاق أكبر حقل للغاز في أوروبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 11:20 مساءً - جددت الحكومة الهولندية، الجمعة، تأكيدها بانها ستتوقف عن إنتاج الغاز من حقل غاز "غرونينغن" اعتبارا من الأول من أكتوبر.

وكانت هولندا قد أعلنت في يونيو الماضي أن إنتاج الغاز في حقل "غرونينغن" سينتهي بحلول الأول من أكتوبر، حيث أوفت بوعدها بالتوقف سريعًا عن عمليات استخراج الغاز، القليلة أصلا، وذلك للحد من المخاطر الزلزالية في المنطقة.

ولا يزال الحقل، الذي يديره مشروع مشترك بين شل وإكسون موبيل، يحتفظ باحتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي.

ولكن الإنتاج انخفض بشكل حاد في السنوات الماضية بسبب الهزات الأرضية المرتبطة بعمليات الحفر، وما نجم عنه من أضرار واسعة.

والمخاطر من حدوث زلازل بالقرب من الحقل ليست بالجديدة، ففي عام 1963 دخل حقل غرونيغن الإنتاج وأصبح فيما بعد مركزا رئيسيا لإنتاج الغاز في أوروبا، قبل أن تشهد المنطقة هزة أرضية عام 1986 بسبب عمليات الاستخراج، تلاها بعد ذلك مئات الهزات الأرضية.

وفي عام 2012، ضرب زلزال بقوة 3.6 درجة المنطقة التي يقع فيها الحقل، مسببا أضرار في نحو 127 ألف منزل، الأمر الذي دفع بالحكومة الهولندية إلى اتخاذ قرار نهائي بإغلاق الحقل بشكل تدريجي.

ومنذ ذلك الوقت تراجع إنتاج الغاز في حقل غرونيغن من نحو 54 مليار متر مكعب عام 2013 إلى نحو 6.5 مليار متر مكعب في العام الماضي.

ويمتلك الحقل نحو 450 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز القابلة للاستخراج والتي تقدر قيمتها بما يصل إلى تريليون دولار.