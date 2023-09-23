الجيش اللبناني يطلق الغاز المسيل للدموع على قوات إسرائيلية ردا على قنبلة دخان أطلقتها

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏الجيش اللبناني، اليوم السبت، إنه أطلق الغاز المسيل للدموع على قوات إسرائيلية ردا على قنبلة دخان أطلقتها، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.



وفي وقت سابق، تعرض مدخل السفارة الأمريكية في بلدة عوكر شمال العاصمة اللبنانية بيروت إلى إطلاق نار، دون تسجيل إصابات.

وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية جايك نلسون: "في الـ 22:37 من مساء الأربعاء، أطلقت عيارات نارية قرب مدخل السفارة الأمريكية" في بلدة عوكر شمال العاصمة اللبنانية، وأوضح أنه "لم يؤد إلى سقوط جرحى"، وأن السفارة على "تواصل وثيق" مع الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وبدأ القضاء العسكري اللبناني تحقيقًا في الحادثة. وقال مصدر أمني، إن التحقيقات الأولية "تفيد بأن الجاني راقب المكان مسبقًا واختار التوقيت المناسب لإطلاق 15 رصاصة نحو السفارة، طال عدد منها بوابتها الحديدية، وأخرى الجدران الخرسانية".

وأضاف، أن "الجاني ترك خلفه حقيبة داخلها خزان رصاص لبندقية كلاشنيكوف" صادرتها الأجهزة الأمنية اللبنانية.