العالم اليوم - زيلينسكي: ناقشت مع البرهان الجماعات المسلحة الممولة من روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 سبتمبر 2023 05:24 مساءً - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أنه التقى رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، مضيفا أنهما ناقشا "مسألة الجماعات المسلحة التي تمولها روسيا".

كما أعلن إعلام مجلس السيادة أن البرهان التقى الرئيس الأوكراني. وقال زيلينسكي إنه عقد اجتماعا مع البرهان في مطار شانون بأيرلندا "من دون تخطيط مسبق". وكتب على "تلغرام": "ناقشنا التحديات الأمنية المشتركة، وبالتحديد أنشطة الجماعات المسلحة غير المشروعة التي تمولها روسيا". وشكر زيلينسكي السودان على "دعمه لسلامة الأراضي الأوكرانية". وكان دبلوماسيون غربيون ووسائل إعلام غربية قالت إن مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة حاضرة في الصراع السوداني، لكن المجموعة نفت ذلك.

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