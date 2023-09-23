العالم اليوم - معاقبة مدربة منتخب رواندا بعد "وصف مشين" للاعبات غانا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 سبتمبر 2023 05:24 مساءً - أوقفت مدربة منتخب رواندا لكرة القدم للسيدات من قبل الاتحاد المحلي، السبت، بعد وصفها منافساتها في منتخب غانا بـ"الرجال" إثر خسارة فريقها.

وقالت المدربة غريس نياناوومونتو إن فريقها تعرض للترهيب من قبل منتخب غانا الفائز 7-0، خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا الأربعاء في كيغالي.

وأضافت: "لديهن فتيات نعتقد أنهن يملكن هورمونات ذكورية. فتيات مثل الرجال. كان فريقنا خائفا. عندما نزلن أرض الملعب استقبلن الأهداف لأنهن كن خائفات".

وأرسل الاتحاد الرواندي بيانا لـ"فرانس برس"، أكد فيه أن المدربة "موقوفة حتى إشعار آخر، بسبب الاختيار غير المناسب للأسلوب الذي استخدمته بعد المباراة بين رواندا وغانا".

وتابع الاتحاد: "التصريحات التي أدلت بها مدربة منتخب السيدات بشأن لاعبات غانا تعد انتهاكا لقواعد وقيم كرة القدم في رواندا".

وكانت نياناوومونتو التي أصبحت أول مدربة محترفة في رواندا عام 2014، قد أوقفت كمدربة لفريق كيغالي عام 2017، بعد مزاعم تحرش جنسي ضدها من قبل لاعبات الفريق.

وادعت على الفريق بسبب الفصل التعسفي وفازت بالقضية، بينما حصلت على تعويض من النادي بقيمة 47 ألف دولار.

وعينت نياناوومونتو مدربة للمنتخب الوطني للسيدات في يونيو الماضي.