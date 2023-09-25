العالم اليوم - إيطاليا.. وفاة زعيم المافيا ميسينا دينارو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 06:23 صباحاً - نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وسائل الإعلام الإيطالية أن زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو الذي ألقت السلطات القبض عليه في يناير بعد أن ظل هاربا على مدى 30 عاما توفي عن عمر 61 عاما.

وكان ميسينا دينارو يعاني من مرض السرطان وقت إلقاء القبض عليه. وبعد تدهور حالته الصحية في الأسابيع الأخيرة جرى نقله إلى المستشفى من سجن شديد الحراسة في وسط إيطاليا والذي احتجز فيه في البداية.

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