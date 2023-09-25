العالم اليوم - وصل جيبوتي.. أول زيارة لوزير الدفاع الأميركي إلى إفريقيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 06:23 صباحاً - التقى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الأحد، رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، في أول رحلة له إلى قارة إفريقيا.

وناقش أوستن وعمر جيله العلاقات الدفاعية الثنائية وقضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك دعم جيبوتي لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال في الحرب ضد المنظمات المتطرفة العنيفة في المنطقة.

وشكر أوستن الرئيس جيله على قيادة بلاده وعلى الشراكة الأمنية الطويلة والفعالة بين البلدين.

والتقى أوستن أيضا نظيرة الجيبوتي حسن البرهان لمناقشة تقدم الأولويات الأمنية الثنائية في شرق إفريقيا.