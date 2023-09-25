العالم اليوم - بالفيديو.. شجار عنيف بين ضابط وضابطة يشعل جدلا في العراق

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. شجار عنيف بين ضابط وضابطة يشعل جدلا في العراق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 10:24 مساءً - على وقع انتشار مقاطع فيديو تظهر شجارا عنيفا بين ضابط عراقي ومنتسبة أمنية، في أحد شوارع العاصمة العراقية بغداد، أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الضابط والسيدة التي كانت ترتدي الزي المدني حين وقوع الشجار على خلفية حادث مروري.

ويظهر في الفيديو كيف أن التلاسن بينهما تطور لعراك وسباب، إلى أن قام الضابط وهو برتبة مقدم بتقييد السيدة وهي ضابطة برتبة ملازم أول وفق وسائل الإعلام المحلية.

جدل واسع

الحادثة أثارت جدلا واسعا في الشارع العراقي، بين متعاطف مع السيدة وآخر مع الضابط، حيث استنكر كثيرون من رواد الشبكات الاجتماعية سلوك الضابط الذي كان عليه وفقهم عدم الانفعال ومد يده على السيدة ودفع باب سيارتها بقوة ما أصاب ساقيها.

فيما أعتبر آخرون أن تصرف السيدة أيضا لم يكن لائقا، وأن تماديها على الضابط الذي هو أرفع درجة منها وفق التراتبية العسكرية والأمنية، هو بحد ذاته تصرف غير مقبول مهنيا.

مدير دائرة العلاقات والإعلام في الداخلية ورئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، أكد في تصريحات نشرها على صفحاته، أنه تمت معالجة الموقف وفق السياقات القانونية، وأنه لا يجوز لضابط حتى ولو كان معه الحق التصرف بهذا الشكل وهو يرتدي زيه العسكري ، منتقدا في الوقت نفسه رد فعل السيدة وهي كذلك منتسبة لوزارة الداخلية .

تقول الباحثة الاجتماعية نوال الإبراهيم، في حديث مع موقع دوت الخليج: