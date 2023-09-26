نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية يبحث مع السفير الروسي توطين العلاج في ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقي وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبو جناح، أمس الاثنين بالسفير الروسي لدى طرابلس، حيدر رشيد عبد الله أغانين، وبحثا معا تطوير قطاع الصحة اللييبي.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء، مستوى العلاقات بين ليبيا وروسيا وسبل تعزيزها، إلى جانب تطوير مختلف مجالات التعاون بين البلدين ومن بينها القطاع الصحي، إلى جانب دور وزارة الصحة الروسية في توطين العلاج داخل ليبيا.

وتأتي هذه الخطوة من الجانب الروسي لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والإنسانية التي جمعت البلدين منذ عقود، في ظل الكارثة الإنسانية التي تعاني منها ليبيا وتحديدا كارثة درنة التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين، لتمكين قطاع الصحة الليبي من التعاطي مع مختلف الإشكالات التي يمكن ان تمر بها مستقبلا.