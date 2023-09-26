أوزبكستان ترحب بتعزيز تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة

طشقند ـ وكالات: رحَّبت أوزبكستان بـ«تعزيز» تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة، في وقت تواجه روسيا تحدِّيات في منطقة نفوذها التقليدية بعد شنِّها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع في أوزبكستان في بيان صدر عقب لقاء بين الوزير باخودير قربانوف وقائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي «سنتكوم» مايكل كوريلا في طشقند «تتعزَّز العلاقات الودِّية بين البلدين في مجال الدفاع كُلَّ عام». وأضاف البيان «خلال هذا الاجتماع، ناقش الطرفان الإنجازات في المجال العسكري وإمكانية مواصلة التعاون».

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