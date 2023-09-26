العالم اليوم - المغرب يدشن مرحلة إعادة تأهيل وإعمار المناطق المنكوبة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 10:20 مساءً - قال عمر هلال رئيس الوفد المغربي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن بلاده دخلت الآن في مرحلة إعادة التأهيل والإعمار للمناطق المنكوبة بكارثة الزلزال.

وعبر رئيس الوفد المغربي، في ختام ندوات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن شكره وامتنانه لكل من تضامنوا ووقفوا مع المغرب على إثر كارثة الزلزال.

وقال عمر : "ما عشناه من كوارث يؤكد أن تعزيز الوقاية وتكريس التضامن يدخل ضمن أولويات المجتمع الدولي".

كما شدد هلال على أهمية تعزيز النظام متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة.

وفي ملف آخر، أكد هلال أن أكثر من 100 دولة دعمت حل الحكم الذاتي للصحراء المغربية التي "لن تكون إلا جزءا من وحدة المغرب الترابية".

وأضاف في كلمته الثلاثاء: "نجدد التأكيد على أن الحل النهائي لمشكلة الصحراء المغربية لن يكون إلا سياسيا".

وكانت كلمة هلال الأخيرة في الدورة التي شهدت خطابات متتالية لأبرز زعماء العالم، تحدثوا فيها على الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية والحروب التي تهدد استقرار العالم.