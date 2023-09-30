العالم اليوم - جدل بعد وضع سميحة أيوب في مناهج التعليم المصرية

انتم الان تتابعون خبر جدل بعد وضع سميحة أيوب في مناهج التعليم المصرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 سبتمبر 2023 11:20 مساءً - مع بداية العام الدراسي الجديد ثارت حالة من الجدل في مصر على إثر إدخال اسم الفنانة سميحة أيوب في منهج الصف السادس الابتدائي.

حالة الجدل دفعت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، للتعليق على لسان المتحدث باسمها شادي زلطة والذي أوضح أن:

تسليط الضوء على الفنانة سميحة أيوب يأتي في إطار تعريف الطلاب بأبرز الشخصيات المؤثرة في مجال المسرح بكتاب المهارات والأنشطة للصف السادس الابتدائي.

الهدف الأساسي هو تنمية ثقافة الطلاب وتعريفهم بالشخصيات المؤثرة في عدد من المجالات المختلفة، والتي تتضمن العلوم والأدب والفنون والاقتصاد والصناعة من خلال كتاب المهارات والأنشطة.

الصفحات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للتفاصيل المغلوطة المتعلقة بتاريخ الفنانة سميحة أيوب ليست لها علاقة بكتاب الوزارة ولا تمت له بصلة.

ويرى الناقد الفني طارق الشناوي، أن وضع الفنانة سميحة أيوب في مناهج التعليم خطوة جيدة، مؤكدا على وجود فنانين آخرين يستحقون أيضا وضعهم بالمناهج.

وأضاف الشناوي لسكاي نيوز عربية:

سعيد للغاية بوضع سميحة أيوب في المنهج، وكان من الممكن وضع فنانين آخرين وكتاب ومبدعين في كل المجالات.

هذه بداية ولا يجب إغلاق الباب أمام فنانين يستحقون أن يوضعوا في المناهج مثل يحيى الفخراني أو أحمد زكي أو عادل إمام.

سميحة أيوب واحدة من أهم الفنانين، وكثيرون أيضا لهم أهمية كبيرة مثل سيد درويش، ومحمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، لكن هذه خطوة أولى ونأمل خيرا في أن تتعد الخطوات مستقبلا.

ما تم تداوله من معلومات منشورة عن سميحة أيوب في المنهج به أخطاء مثل تخرجها من المعهد العالي للسينما دفعة 1952، وهذا غير صحيح لأنها تخرجت من معهد التمثيل، أما معهد السينما فقد تم إنشاؤه بعد عام 1952 بسبع سنوات.

من جانبه يؤكد حسني السيد أستاذ المناهج المتفرغ بالمركز القومي للبحوث التربوية، والخبير التربوي أن الفن إلى جانب مجالات أخرى مثل الرياضة والإعلام وغيرها يعبر عن قوة مصر الناعمة.

وأضاف حسني في حديثه لسكاي نيوز عربية أن سميحة أيوب فنانة قديرة لها دورها في الفن، لكن ذلك ليس كافيا حتى توضع في المنهج الدراسي للأسباب الآتية: