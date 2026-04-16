تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 02:20 صباحاً - اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026، بعد صراع قوي في ربع النهائي، أسفر عن تأهل كبار القارة إلى المربع الذهبي.

وضمت قائمة المتأهلين كلًا من باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ وآرسنال، في مواجهات مرتقبة تحمل طابعًا ثأريًا وتاريخيًا.

وتمكن باريس سان جيرمان من الإطاحة بفريق ليفربول، فيما تأهل أتلتيكو مدريد بعد تخطيه عقبة برشلونة. وعلى الجانب الآخر، نجح بايرن ميونخ في إقصاء ريال مدريد، بينما حجز آرسنال مقعده في نصف النهائي على حساب سبورتنج لشبونة.

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2026

مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان × بايرن ميونخ

الذهاب: الثلاثاء 28 أبريل – 10 مساءً

الإياب: الأربعاء 6 مايو – 10 مساءً

أتلتيكو مدريد × آرسنال

الذهاب: الأربعاء 29 أبريل – 10 مساءً

الإياب: الثلاثاء 5 مايو – 10 مساءً

وتترقب جماهير الكرة العالمية مواجهات من العيار الثقيل في نصف النهائي، حيث تسعى الأندية الأربعة لحجز بطاقة التأهل إلى النهائي والمنافسة على اللقب الأغلى في أوروبا.