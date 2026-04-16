بايرن وأرسنال إلى نصف نهائي الأبطال

تأهل بايرن ميونخ الألماني وأرسنال الإنجليزي إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) لموسم 2026/2025. بايرن وأرسنال إلى نصف نهائي الأبطالتأهل بايرن ميونخ الألماني وأرسنال الإنجليزي إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) لموسم 2026/2025. ووصل فريق "البافاري" إلى المربع الذهبي بعد تفوقه على نظيره ريال مدريد الإسباني بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-4 في دور الثمانية. فيما بلغ فريق "الغانرز" الدور ما قبل النهائي عقب تفوقه على منافسه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-0. وسيلعب بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما سيواجه أتلتيكو مدريد الإسباني منافسه أرسنال.

