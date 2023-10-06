العالم اليوم - دوت الخليج ترصد آثر ضربات تركية على حقول النفط بسوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 02:21 مساءً - شهدت ليلة الخميس وحتى ساعات الفجر الأولى من الجمعة، قصفا بالطائرات المسيرة التركية استهدف عشرات المواقع والمنشآت النفطية السورية ومحطات تحويل الكهرباء، على كامل الشريط الحدودي مع تركيا.

القصف أدى الى خروج محطات الكهرباء عن الخدمة وانقطاع شبه كامل للتيار الكهربائي عن المنطقة.

أما قصف المنشآت النفطية، فأدى لخروجها عن الخدمة واشتعال النيران فيها.

حصيلة الضحايا حتى صباح الجمعة لم تتوضح بعد ولكن احصائيات غير رسمية تفيد بوقوع 12 قتيلا وعشرات الاصابات أغلبهم من العاملين بالمنشآت الحيوية.

ضربة القحطانية

وقال مراسل دوت الخليج من موقع الضربة التي استهدفت أحد حقول النفط في القحطانية: "بحسب المهندسين والعاملين هنا، هذا الحقل كان يجمع 9 آبار نفط، وينتج 8 آلاف برميل يوميا. هو مدمر بشكل كامل الآن".

وأضاف: "بحسب الأهالي، تم استهداف هذا الموقع أكثر من 6 مرات مساء، ورجح السكان بأن الاستهداف قد يكون من طائرات حربية وليس من مسيرات".

مشاهد من الضربة

وأظهر تقرير لسكاي نيوز عربية من موقع القصف في القحطانية، آثار الدمار الذي سببته الضربات التركية على حقول النفط.

ونوه مراسل دوت الخليج لحفرة عملاقة في وسط موقع القصف، جسدت حجم الضربات القوية.

أما بالمنشآت النفطية، فبدت شبه مدمرة بالكامل، وأظهر الموقع دمارا كبيرا.

أبرز النقاط التي تم قصفها البارحة وخلال ساعات الليلة الماضية:

محطة كهرباء القامشلي - محطة كهرباء عامودا - محطة عودة للنفط والغاز في القحطانية- محطة السعيدة النفطية في القحطانية - محطة كرديم النفطية في القحطانية - محيط سد الجوادية - مخازن النفط في قرية كرداهول التابعة للقحطانية - محطة آل قوس للنفط في الجوادية - محطة تحويل المياه في قرية الركبة جنوب تل تمر - محطة تقل بقل ومحطة شرك في المالكية - محطة سيكركا النفطية في الجوادية - محطتي الكهرباء في الجوادية والقحطانية.