العالم اليوم - نتنياهو يدعو لابيد وغانتس لحكومة طوارئ

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو يدعو لابيد وغانتس لحكومة طوارئ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 11:27 مساءً - عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، على زعيم المعارضة يائير لابيد والوزير السابق بيني غانتس الانضمام إلى حكومة طوارئ موسعة، إبان عملية حماس في مستوطنات غلاف غزة.
والتقى غانتس، السبت، بنتنياهو، وتلقى تحديثا بشأن الوضع الأمني. وتطرق الحديث إلى إمكانية تشكيل حكومة طوارئ. وبعد الاجتماع، دعا غانتس فصيل معسكر الدولة إلى الاجتماع.
وقال غانتس لنتنياهو إن الحكومة ستحظى بالدعم الكامل لأي إجراء أمني مسؤول وحازم.
بالإضافة إلى ذلك، ينظر غانتس بإيجابية إلى إمكانية الدخول في حكومة طوارئ طوال مدة الحرب، والتي ستركز حصريا على التحديات الأمنية، وفقا لما ذكرته صحيفة "إسرائيل اليوم".
وكان رئيس المعارضة، عضو الكنيست يائير لابيد، قد صرح في وقت سابق بأنه "مستعد لحكومة طوارئ"، وذلك في أعقاب عملية حماس في مستوطنات غلاف غزة.
ماذا حدث في صباح السبت؟
- أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد.
- أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة، وأمرت السكان على طول المنطقة الحدودية بالبقاء في منازلهم.
- وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط وفقا لاحتياجات الجيش الإسرائيلي.
- أعلن الوزير حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة، مما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات.
- أعلنت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 300 شخص.
- المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: أطلقت حماس نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو إسرائيل بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات.
- أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر نتنياهو يدعو لابيد وغانتس لحكومة طوارئ .. في رعاية الله وحفظة