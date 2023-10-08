رئيس الكونغو الديموقراطية يترشح رسميا لولاية ثانية

كينشاسا ـ ا.ف.ب: قدَّم رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي طلب ترشُّحه رسميًّا لولاية ثانية لينضمَّ إلى ساحة مكتظة بالمرشحين للرئاسة بينهم شخصيات معارضة مؤثرة وفائز بجائزة نوبل للسلام. ومن المقرر أن تجريَ الدولة المضطربة الواقعة في وسط إفريقيا التي تعاني من الفقر وتُعدُّ حوالي مئة مليون نسمة انتخابات تشريعية ورئاسية في 20 ديسمبر. وقدَّم تشيسيكيدي الذي وصل إلى السُّلطة بعد انتخابات عام 2018 ترشُّحه رسميًّا لولاية ثانية من خمس سنوات في العاصمة كينشاسا.

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