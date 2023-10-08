الإسكندرية (مصر) ـ ا.ف.ب: قُتل إسرائيليان ومصري عندما أطلق شُرطي مصري النار على وفد سياحي إسرائيلي في وسط الإسكندرية (شمال)، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.

ونقلت قناة اكسترا نيوز المصرية (شِبه رسمية) على موقعها على «إكس» عن مصدر أمني أنَّ «أحد أفراد الشُّرطة المعيَّنين بخدمة تأمين منطقة المنشية (وسط المدينة) بالإسكندرية قام بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي أثناء وجود أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار سياحي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل إسرائيليين ومصري برصاص شرطي فـي الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.