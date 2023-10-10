طلائع القوة الفرنسية تغادر النيجر

نيامي ـ ا.ف.ب: بدأت فرنسا سحب قواتها من النيجر امتثالًا لطلب قادة الانقلاب الذين أطاحوا الرئيس الموالي لباريس بمغادرة الدولة الواقعة بغرب إفريقيا، على ما أعلن الجيش.

وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان الفرنسية إنَّ «طلائع القوة غادرت» مؤكدًا ما أعلنه جيش النيجر الاثنين عن أنَّ كتيبة فرنسية قوامها 1400 عنصر ستبدأ المغادرة الثلاثاء بمواكبة القوات النيجرية.

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