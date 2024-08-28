العالم اليوم - قتيل و10 مصابين في تسرب غاز بمنشأة إيرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 أغسطس 2024 11:22 مساءً - أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، الأربعاء، أن شخصا لقي حتفه وأصيب 10 آخرون، بسبب تسرب غاز في منشأة تابعة له في أصفهان.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلا عن البيان: "وقع الحادث في ورشة عمل بأحد مراكز الحرس الثوري في إقليم أصفهان".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر قتيل و10 مصابين في تسرب غاز بمنشأة إيرانية .. في رعاية الله وحفظة