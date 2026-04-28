معشوق الجماهير.. معلق مباراة الهلال ضد ضمك في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 02:27 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستضافة نظيره ضمك، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

وتُقام المباراة على ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، وسط ترقب جماهيري كبير نظرًا لقيمة النقاط الثلاث في صراع القمة والقاع.

ترتيب الهلال في الدوري السعودي

يدخل الهلال اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 68 نقطة، ساعيًا لمواصلة الضغط على المتصدر وتقليص الفارق، بينما يأتي ضمك في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، في موقف صعب يجعله بحاجة ماسة لتحقيق نتيجة إيجابية للهروب من مناطق الهبوط.

ويأمل الهلال في تحقيق الفوز ذهابًا وإيابًا على ضمك خلال موسم واحد للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن نجح في ذلك سابقًا بموسم 2021-2022، في إطار سعيه لمواصلة مطاردة الصدارة.

تاريخ المواجهات بين الهلال ضد ضمك

تميل الكفة بوضوح لصالح الهلال في تاريخ اللقاءات المباشرة، حيث تلقى خسارة واحدة فقط أمام ضمك خلال 13 مواجهة في الدوري، مقابل 8 انتصارات و4 تعادلات.

كما يتمتع بسجل قوي على ملعبه، إذ لم يخسر في 6 مباريات سابقة أمام نفس المنافس، محققًا 5 انتصارات وتعادلًا وحيدًا، مع معدل تهديفي ثابت لا يقل عن هدفين في كل لقاء.

في المقابل، يدخل ضمك المواجهة بمعنويات أفضل نسبيًا، بعدما حقق 3 انتصارات في آخر 5 مباريات، وهو تحسن واضح مقارنة بنتائجه السابقة هذا الموسم. ومع ذلك، لا يزال الفريق يعاني خارج أرضه، حيث لم يحقق سوى انتصارين فقط، إلى جانب سجل متواضع أمام أندية العاصمة.

معلق مباراة الهلال ضد ضمك

أسندت إدارة القنوات الناقلة ثمانية مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة التي ستجمع بين الزعيم وضمك إلى المعلق الرياضي فهد العتيبي.