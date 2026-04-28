صراع مشتعل في الدوري.. زد يواجه فاركو والهروب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 02:27 مساءً - يحل فريق فاركو ضيفًا على نظيره زد اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً ضمن مباريات الجولة السابعة من مجموعة الهبوط بالدوري، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز من موقفهما في جدول البطولة.

تطورات منافسات الدوري وآخر ظهور للفريقين على الملعب

تعرض فريق زد للهزيمة بهدفين آخر مبارياته حينما التقى أمام البنك الأهلي بينما خسر فاركو أمام فريق الجونة بهدف واحد.

يحتل فريق زد المركز الرابع بقائمة ترتيب المجموعة الثانية للدوري برصيد 36 نقطة وذلك بعدما شارك في أكثر من 25 مباراة وسجل خلالها لاعبوه 28 هدفًا وتصدت شبكته إلى 23 هدفًا.

في المقابل، يأتي فريق فاركو في المركز الثاني عشر في الجدول برصيد 20 نقطة بعدما شارك لاعبوه في 26 مباراة إلى جانب إحرازه أكثر من 12 هدف والتصدي إلى 29 هدفًا.

صدارة المجموعة الثانية تشعل المنافسة

يواصل فريق وادي دجلة تصدره لجدول ترتيب الدوري على التوالي بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة ليضمن البقاء في القمة حتى ختام منافسات الجولة السابعة من منافسات الدوري، متفوقًا بفارق 4 نقاط عن فريق الجونة التي تحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة ويليها البنك الأهلي برصيد 36 نقطة.

وتشهد صدارة المجموعة الثانية بالدوري صراعًا قويًا بين أندية وادي دجلة والبنك الأهلى والجونة خاصةً مع دخول فريق زد المنافسة ليكون صاحب المركز الرابع في الجدول برصيد 36 نقطة إلى جانب فريق بتروجيت واحتلاله للمركز الخامس بفارق 34 نقطة.