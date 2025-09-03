العالم اليوم - مسؤولة إماراتية: ضم الضفة خط أحمر ويقوض اتفاقات إبراهيم

انتم الان تتابعون خبر مسؤولة إماراتية: ضم الضفة خط أحمر ويقوض اتفاقات إبراهيم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 02:12 مساءً - حذرت الإمارات إسرائيل اليوم الأربعاء من أن أي ضم للضفة الغربية سيشكل خطا أحمر بالنسبة لها وسيقوض بشدة ما تنطوي عليه اتفاقات إبراهيم التي طبعت بموجبها العلاقات مع إسرائيل.

وقالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية لانا نسيبة لرويترز "منذ البداية، نرى الاتفاقيات وسيلة لتمكيننا من مواصلة دعمنا للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة إلى دولة مستقلة". وأضافت "كان هذا موقفنا في 2020، ولا يزال موقفنا حتى اليوم".

