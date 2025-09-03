العالم اليوم - الزعيم الكوري الشمالي يصطحب ابنته إلى الصين

انتم الان تتابعون خبر الزعيم الكوري الشمالي يصطحب ابنته إلى الصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 03:24 مساءً - اصطحب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ابنته، يوم الثلاثاء، في أول زيارة رسمية خارجية لها إلى العاصمة الصينية بكين.

وعندما نزل كيم من قطاره الخاص في بكين، شوهدت الفتاة الصغيرة بجانبه عن قرب في صور رسمية نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية وهي وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية.

وطبقا لتقارير، شاركت أيضا إلى جانب كيم يو جونغ، شقيقة كيم، في الاحتفالات المحيطة بالعرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ80 لاستسلام اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية.

ويتكهن مراقبون منذ فترة طويلة عما إذا كان كيم ربما يجعل ابنته خلفية محتملة له. غير أنه لا يعرف الكثير عن الفتاة الصغيرة حتى الآن. ولم يتم تأكيد عمرها ولا اسمها رسميا من قبل وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية.