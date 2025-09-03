نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو يهاجم المتظاهرين ضد حكومته ويصفهم بـ "الكتائب الفاشية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتظاهرين ضد حكومته والمطالبين بالتوصل إلى صفقة مع حماس لاستعادة المحتجزين لديها، وقال إنهم أشبه بـ" الكتائب الفاشية".

واعتبر نتنياهو في كلمة مصورة اليوم الأربعاء، أن المظاهرات ضد حكومته "ممولة ومنظمة وتجاوزت كل الحدود"، مشيرا إلى مطاردة المتظاهرين لوزراء الحكومة وتهديده شخصيًا بالقتل.

وقال نتنياهو: "المظاهرة مشروعة في الديمقراطية، لكن ما يحدث في المظاهرات السياسية الممولة والمنظمة ضد الحكومة، والتي تجاوزت كل الحدود، إنها تُدمر الممتلكات وتُغلق الطرق وتعطل ملايين المواطنين وتُطارد المسؤولين المنتخبين وأطفالهم إلى رياض الأطفال والمدارس".

وأضاف أن المتظاهرين "يهددون يوميا بقتلي أنا وعائلتي ويُشعلون الحرائق وقالوا إنهم سيُحيطون منزلي، منزل رئيس الوزراء، بحلقة من النار، تماما كما تفعل الكتائب الفاشية".

وأشار إلى ما وصفه بـ "حالة عدم تطبيق القانون" يجب أن تتغير، داعيا أجهزة إنفاذ القانون إلى التحرك و"الحفاظ على الديمقراطية" وفق وصفه.

وقال: "أين تطبيق القانون؟ إنه غير موجود، لا يوجد تطبيق انتقائي هنا، إنه غير موجود على الإطلاق، وهذا يجب أن يتغير". وواصل: "هذا ما أطالب به أجهزة إنفاذ القانون، هذا ما يطالب به شعب إسرائيل من أجل الحفاظ على الديمقراطية هنا".

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء في مدينة القدس سلسلة احتجاجات بقيادة عائلات الجنود الإسرائيليين المختطفين للمطالبة بالضغط على الحكومة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.

وأضرم المتظاهرون النار في حاويات القمامة المحيطة بمنزل نتنياهو، في رسالة ضغط لدعوته إلى وقف الحرب والتقدم نحو تسوية تشمل صفقة تبادل الأسرى، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

واعتلى بعض المحتجين سطح المكتبة الوطنية، فيما انطلق موكب احتجاجي إلى وسط المدينة، كما نظمت عائلات الأسرى تظاهرة أمام منزل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، للمطالبة بوقف خطط الحكومة تجاه غزة والتوجه نحو إبرام صفقة تبادل تضمن إعادة أبنائهم.