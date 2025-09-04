نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| ترامب: إيلون ماسك سيعود للحزب الجمهوري ولا خيار أمامه للانضمام إلى "اليسار الراديكالي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن ثقته في أن رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، لا يملك خيارًا سوى العودة إلى الحزب الجمهوري.

وقال ترامب، خلال مقابلة مع الصحفي سكوت جينينغز، ردًا على سؤال حول احتمال عودة ماسك إلى الجمهوريين: "لا أعتقد أن لديه خيارًا آخر، ماذا سيفعل؟ هل ينضم إلى المجانين اليساريين الراديكاليين؟"

وأضاف ترامب أنه يعتبر ماسك شخصية "عاقلة وجيدة" رغم بعض الصعوبات التي واجهها، مضيفًا: "لطالما أعجبني، ولا يزال يعجبني الآن".

وكانت خلافات قد برزت بين ترامب وماسك في يونيو/تموز الماضي بشأن مشروع قانون اقترحه ترامب لخفض الإنفاق الفيدرالي، وهو ما وصفه ماسك بأنه "رجس مثير للاشمئزاز".

وفي خضم هذه الخلافات، لوّح ماسك مجددًا بفكرة إنشاء حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة، قائلًا إن البلاد أصبحت في الواقع "حزبًا واحدًا".

ورد ترامب آنذاك على انتقادات ماسك محذرًا إياه من أنه من دون الدعم السياسي "قد يضطر إلى إغلاق المتجر والعودة إلى جنوب إفريقيا".