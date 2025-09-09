العالم اليوم - أميركا.. بدء محاكمة شخص متهم بالتخطيط لاغتيال ترامب

انتم الان تتابعون خبر أميركا.. بدء محاكمة شخص متهم بالتخطيط لاغتيال ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 12:24 مساءً - بدأت اليوم الثلاثاء محاكمة رجل تم إلقاء القبض عليه العام الماضي لاتهامه بالتخطيط للهجوم على الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولاية فلوريدا خلال حملة الانتخابات الرئاسية، باختيار هيئة المحلفين.

وقدم المشتبه به نفسه لهيئة المحلفين المحتملة أمس الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز وشبكة ايه بي سي نيوز. وقال "أنا سف لوجودكم هنا. أنا سف لذلك".

وذكرت شبكة " ايه بي سي نيوز" أن اعتذار المشتبه به يعود إلى احتمال بقاء أفراد الهيئة الأسابيع الثلاثة المقبلة معه في المحكمة، وليس للجرائم المتهم بارتكابها.

وقبل نحو عام، نفى المشتبه به أمام المحكمة ارتكابه أي جريمة.

وتعد قضيته غير اعتيادية نظرا لأنه يمثل نفسه في المحكمة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المشتبه به، اسمه راين روث، وهو في أواخر الخمسينات من عمره.

ومثل روث العام الماضي أمام قاض في جنوب فلوريدا حيث وجّهت إليه تهمتا حيازة سلاح خلافا للقانون وحيازة سلاح تمّ محو رقمه التسلسلي.

وكان جهاز الخدمة السرية أطلق النيران في 15 سبتمبر 2024 على رجل مسلح، يختبئ في بين الشجيرات في ملعب ترامب للجولف في ويست بالم بيتش.

ولم يطلق الرجل أي طلقات نارية، ولكنه لاذ بالفرار، وتم إلقاء القبض عليه بعد فترة قصيرة أثناء محاولته الفرار بسيارة من ملعب ترامب للغولف.