العالم اليوم - آبي أحمد: سد النهضة لا يشكل تهديدا بل فرصة مشتركة

انتم الان تتابعون خبر آبي أحمد: سد النهضة لا يشكل تهديدا بل فرصة مشتركة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 02:19 مساءً - اعتبر رئيس الوزراء الأثيوبي أبيي أحمد أن سدّ النهضة "إنجاز عظيم ليس فقط لإثيوبيا، وإنه لا يشكل تهديدا لمصر والسودان وذلك خلال تدشينه، الثلاثاء، المشروع الضخم على النيل الأزرق.

وقال أبي أحمد إن السد "يظهر أننا (...) قادرون على تحقيق كل ما نخطط له"، متوجها الى دول الجوار بالقول إن "اثيوبيا أنجزت مشروع سدّ النهضة الكبير من أجل المجتمعات السوداء. هذا لن يؤثر على الإطلاق على تنميتكم".

ودشنت أثيوبيا رسميا، الثلاثاء، سد النهضة الضخم المقام على النيل الأزرق، والذي يشكل منذ أعوام موضع توتر مع مصر والسودان.

وأثناء حفل التدشين الذي حضره قادة إقليميون، وصف رئيس الوزراء الأثيوبي أبيي أحمد السد بأنّه "إنجاز عظيم ليس فقط لإثيوبيا، بل لكل السود".

وتقدم إثيوبيا "سد النهضة الكبير" على أنه أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا.

وتوجه أبيي أحمد في يوليو إلى "جيراننا عند المصب، مصر والسودان"، بالقول إن "سد النهضة لا يشكل تهديدا بل فرصة مشتركة"، مشيرا إلى أن "الطاقة والتنمية اللتين سيولدهما لن ترتقيا بإثيوبيا وحدها".

وأكد أن "سد أسوان في مصر لم يخسر ليترا واحدا من المياه بسبب سد النهضة".

وكرر هذا الخطاب مؤخرا إذ قال إن "السدود (المصرية والسودانية) يفترض أن تكون ممتلئة. لا نريد أن يولد (سد النهضة) أي مخاوف" للبلدين.

وأطلق مشروع "سد النهضة الإثيوبي الكبير" في أبريل 2011 بميزانية بلغت أربعة مليارات دولار. ويبلغ عرضه 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا فيما تصل سعته إلى 74 مليار متر مكعّب من المياه.

كذلك، قالت أديس أبابا إنه سيوفّر إيرادات قدرها مليار دولار سنويا من الكهرباء المباعة لجيرانها.