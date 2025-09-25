العالم اليوم - "سر غذائي" قاد ديمبلي للكرة الذهبية.. دون البيتزا والهامبرغر

انتم الان تتابعون خبر "سر غذائي" قاد ديمبلي للكرة الذهبية.. دون البيتزا والهامبرغر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 سبتمبر 2025 03:32 مساءً - في طريقه لحصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الأولى في مسيرته، اتبع عثمان ديمبلي نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان نظاما غذائيا صارما، وكان لثمر الموز دورا أساسيا فيما وصل إليه.

وفي الوقت الذي تجنب فيه ديمبلي تناول البيتزا والهامبرغر، إلا نادرا، هناك طعام واحد لا يستبعده من نظامه الغذائي، وهو الموز، حيث قال اللاعب البالغ من العمر 28 عاما ، لصحيفة "ماركا" الإسبانية قبل عامين، "لن أتخلى أبدا عن الموز".

ولا شك في أن الموز جزء أساسي من أي نظام غذائي صحي ومتوازن.

وقال فيسينتي كليمنتي، أخصائي التغذية وأستاذ علوم الرياضة في الجامعة الأوروبية، لموقع " كويديت بلس"، "إنه مصدر طاقة طبيعي فعال للغاية، توفر القطعة المتوسطة منه حوالي 100 إلى 120 سعرا حراريا و25 إلى 30 غراما من الكربوهيدرات، مما يسهل الحصول على الطاقة بسرعة وبشكل مستدام".

وأضاف كليمنتي أن الموز "يضيف 3 غرامات من الألياف، أما إذا كان أقل نضجًا، فهو يحتوي على نوع من الألياف الغذائية غير القابلة للهضم".

ويعد الموز مصدرا لفيتامين بي 6 بالإضافة إلى فيتامين ج والمنغنيز. ووفقا لكليمنتي، يتميز الموز بأنه "سهل الهضم، وسهل النقل، ومعبأ بشكل طبيعي، وقليل الدهون والصوديوم"، مما يجعله "مثاليًا قبل التمرين أو أثناءه أو بعده".

ويوصي كليمنتي بتناول الموز خلال 60 إلى 90 دقيقة قبل التمرين، لأنه يساعد على تجديد مخزون الغليكوغين دون التسبب في أي إزعاج هضمي.

وأضاف: "إذا حدثت إصابة في غضون أقل من 30 دقيقة، من الأفضل اختيار موزة ناضجة أو موزة مهروسة لامتصاص أسرع".

كما أوصى كليمنتي بتناول قطعة واحدة من الموز كل 30 إلى 45 دقيقة، للحفاظ على ترطيب الجسم.