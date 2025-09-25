العالم اليوم - روسيا ترد على اتهام الدنمارك بشأن المسيرات.. "تكهن سخيف"

انتم الان تتابعون خبر روسيا ترد على اتهام الدنمارك بشأن المسيرات.. "تكهن سخيف" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 سبتمبر 2025 03:32 مساءً - نفت السفارة الروسية في كوبنهاغن، الخميس، أي ضلوع لموسكو في تحليق طائرات مسيرة فوق مطارات مدنية وعسكرية في الدنمارك مساء الأربعاء.

وجاء في منشور للسفارة على منصات التواصل الاجتماعي "من الواضح أن الحوادث التي تسببت باضطرابات في مطارات دنماركية هي استفزاز مدبر"، مضيفة أن "الجانب الروسي يرفض بشدة التكهنات السخيفة بشأن ضلوعه في هذه الحوادث".

من جانبها، أعلنت السلطات النروجية أن الشرطة ضبطت مسيّرة يُشغّلها أجنبي قرب مطار أوسلو، بعدما تسببت طائرات مماثلة في اضطرابات في الرحلات الجوية في النروج والدنمارك هذا الأسبوع.

وقالت مسؤولة الادعاء لدى شرطة شرق النروج ليزا ماري لوك لوكالة فرانس برس إن رجلا في الخمسينات من عمره كان يشغّل طائرته المسيرة في منطقة محظورة، دون أن يؤثر ذلك على الملاحة الجوية.

وأضافت أن الرجل لم يُعتقل لكن الشرطة ستُستجوبه، رافضة تحديد جنسيته.

قال وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن، الخميس، إن تحليق المسيّرات الذي تسبب في إغلاق مطارات محلية مرتين هذا الأسبوع هو عملية ممنهجة يقف خلفها "طرف محترف".

وأوضح خلال مؤتمر صحفي: "لا شك أن كل شيء يشير إلى أن هذا من عمل طرف محترف، خاصةً عندما نتحدث عن عملية ممنهجة كهذه في مواقع عدة في وقت واحد تقريبا. هذا ما أُعرّفه بأنه هجوم مركّب بأنواع مختلفة من الأسلحة".

بدوره، أكد وزير العدل بيتر هوملغارد عزم كوبنهاغن على تعزيز قدرتها في "رصد" و"تحييد" الطائرات المسيّرة.

وأعلنت الشرطة الدنماركية، الخميس، أن طائرات مسيّرة حلقت فوق عدد من مطارات البلاد ما تسبب في إغلاق أحدها لساعات، وذلك بعد حادث مماثل هذا الأسبوع أدى إلى إغلاق مطار كوبنهاغن.