العالم اليوم - جريمة تهزّ المغرب.. رجل يشوّه وجه امرأة بسلاح أبيض

انتم الان تتابعون خبر جريمة تهزّ المغرب.. رجل يشوّه وجه امرأة بسلاح أبيض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 سبتمبر 2025 03:32 مساءً - اهتزّ الشارع المغربي على وقع جريمة اعتداء بشعة، كانت ضحيتها امرأة تعرّضت لاعتداء من طرف طليقها، الذي شوّه وجهها.

وقد أثارت الواقعة موجات استنكار وتضامن واسعة، وسط مطالب حقوقية بمحاكمة الجاني وتكثيف الجهود لحماية النساء.

تفاصيل القصة

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الثلاثاء الماضي، حين أقدم طليق الضحية، المدعوة "إيمان"، على الاعتداء عليها بواسطة سلاح أبيض، في مدينة تازة وسط المغرب.

وخرجت إيمان في تصريحات صحفية كشفت فيها عن تفاصيل ما حدث، وزعمت أن زوجها السابق، الذي طلّقته قبل 6 أشهر، كان يعتدي عليها باستمرار.

وما إن سنحت له الفرصة، حتى حاول احتجازها واعتدى عليها، متسببا لها في إصابات شوّهت وجهها وخلّفت ندوبا في أجزاء من جسدها.

وبعد الاعتداء، نُقلت الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا قضائيا لكشف ملابسات الحادث.

وتمكنت السلطات من إيقاف المشتبه به، البالغ من العمر 29 عاما، والذي تبين أن له سوابق قضائية.

وقد تصدرت صور الضحية إيمان مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة بنداءات لمعاقبة الجاني، وتكثيف الجهود لحماية النساء من العنف.

ودخلت العديد من الجمعيات الحقوقية على الخط، مؤكدة تضامنها مع الضحية، ومطالبة بمحاكمة عاجلة وصارمة للجاني، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية والنفسية للضحية.