نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتفرج مجانا.. مباشر اليوم مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية وبالأخص المارد الأحمر صوب ملعب استاد القاهرة الدولي الذي يستضيف مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي، اليوم السبت 25 أكتوبر الجاري، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026.

ويبحث الكثيرون من جمهور المارد الأحمر عن القنوات الناقلة مباشر لـ مباراة الأهلي وإيجل نوار والمعلق، بالإضافة إلى موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي، فضلًا عن تشكيل الأهلي المتوقع.

مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي مباشر في دوري أبطال إفريقيا

يسعى الأهلي خلال مباراة اليوم إلى تأكيد الفوز على إيجل نوار أو فرض التعادل على أقل تقدير من أجل الصعود إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما حقق فوزًا مستحقًا بهدف دون رد في مباراة الذهاب ببوروندي.

وينتشي المارد الأحمر بانتصاراته الممتالية على المستوى المحلي والقاري، حيث أن كتيبة المدير الفني ييس توروب نجحت في الفوز على إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد، ثم فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز ليتصدر البطولة مؤقتًا.

في المقابل، يسعى فريق إيجل نوار البوروندي إلى الفوز بأكثر من هدف على الأهلي للعبور إلى مرحلة المجموعات، ويهدف إلى استغلال أنصاف الفرص للتسجيل في ظل تراجع أداء الأحمر الدفاعي.

القنوات الناقلة مباشر لـ مباراة الأهلي وإيجل نوار

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي بث مباشر، عن طريق شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي، اليوم السبت 25 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إيجل نوار البوروندي