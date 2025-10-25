نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل المخابرات العامة السابق يكشف التفاصيل الدقيقة لـ كواليس نقل مفاوضات صفقة شاليط إلى القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

روى اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، تفاصيل دقيقة من كواليس نقل مفاوضات صفقة شاليط إلى القاهرة، وتحديدًا ما دار خلال التنسيق لدخول أحمد الجعبري إلى مصر عبر معبر رفح.

وقال الدويري، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "ذهبت إلى معبر رفح انتظارًا للجعبري في الموعد المتفق عليه، فجاءني مرافقه وأخبرني أن 'أبو محمد' (في إشارة للجعبري) قرر عدم الحضور، سألته عن السبب، فقال: خايف يتم قصفه".

وأضاف: "قالي يخشى أن تستهدفه إسرائيل وهو في معبر رفح، قلت له: هذا لن يحدث أبدًا، إسرائيل لا تجرؤ على المساس بأي فلسطيني على الأراضي المصرية، وهذا أمر مستحيل".

وتابع: "تواصلت مع القاهرة فورًا، وتم الاتفاق على أن يأتي الجعبري معي ويدخل إلى القاهرة في نفس اليوم، كان موجودًا في مكان قريب من المعبر داخل غزة، فجاء وركب السيارة برفقتي، وكان معه مروان عيسى".

وكشف الدويري موقفًا إنسانيًا من الرحلة قائلًا: "لاحظت أن الجعبري ينظر يمينًا ويسارًا من نافذة السيارة باستغراب، فسألته عن السبب، فقال: دي أول مرة أخرج من غزة، أول مرة خرجت كنت رايح السجن الإسرائيلي لمدة 13 سنة. لكن أول مرة أشوف سيناء".

وأكد الدويري أن مصر وفّرت حماية كاملة للقيادات الفلسطينية التي شاركت في المفاوضات، وأضاف: "كل قيادات حماس التي دخلت مصر كانت تحت تأمين كامل، سواء في الإقامة أو التحركات أو التنقلات، دون أي استثناء، كنا مطمئنين، لكن في الوقت ذاته كنا حذرين للغاية، لأن إسرائيل لا يُؤمَن جانبها، والاغتيالات جزء من استراتيجيتها".

وأشار إلى أن الجعبري لم يكن يقيم في فندق واحد طوال فترة إقامته، بل كان يتم نقله لأماكن مختلفة ضمن خطة تأمين مشددة لضمان سلامته.